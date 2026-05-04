Roma svolta per il nuovo DS? D’Amico in pole intreccio con Napoli e Bologna

La Roma si prepara a una svolta nella scelta del nuovo direttore sportivo, con D’Amico in prima posizione tra i candidati. La società sta valutando varie opzioni, mentre le ultime quattro partite di campionato restano decisive per qualificarsi alla Champions League. Sono emersi anche possibili intrecci con club di Napoli e Bologna, che potrebbero influenzare le decisioni sul futuro manageriale.

Con ancora quattro delicatissime partite di campionato da disputare per sperare nella Champions League, la Roma guarda anche al proprio futuro dirigenziale, con la ricerca del nuovo direttore sportivo che entra in una fase decisiva. Con l’ormai praticamente certo addio Frederic Massara al termine della stagione, il club giallorosso accelera per individuare il suo successore, con Tony D’Amico che nelle ultime ore sembrerebbe guadagnare posizioni. Gasperini chiede chiarezza. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha ribadito la necessità di avere chiarezza sul progetto futuro della Roma, includendo anche la scelta del nuovo direttore sportivo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, svolta per il nuovo DS? D’Amico in pole, intreccio con Napoli e Bologna Notizie correlate Leggi anche: Roma, Friedkin accelera: quattro nomi per il nuovo ds Roma, addio Massara: i Friedkin scelgono il nuovo DSLa proprietà della Roma ha impresso una sterzata vigorosa alla riorganizzazione dell’area tecnica, elevando la nomina del nuovo direttore sportivo a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calciomercato, svolta DS per la Roma; La Roma va a caccia di un ds: quattro i nomi per il post-Massara; Fiumicino, svolta per i balneari: i giudici danno l'ok alle concessioni fino al 2033; Svolta Roma, ha vinto Gasp: i Friedkin hanno deciso, Ranieri via. Roma, si pensa a una svolta in dirigenza: nel mirino c'è anche MannaLa Roma resta concentrata sulla sfida contro la Fiorentina, ma lo sguardo è inevitabilmente rivolto anche al futuro. Il sogno Champions è ancora vivo finché la matematica ... tuttojuve.com L'Expo come un sei al Superenalotto: per Roma la vittoria sarebbe una svoltaAlla fine è come vincere al superenalotto, se vinciamo abbiamo svoltato. C’è chi scherza anche così in Campidoglio sulla questione Expo. Espressione che rivela due fatti: le poche probabilità di ... ilfoglio.it Lega Serie A Derby Le info https://www.sslazio.it/it/news/biglietteria/serie-a-enilive-or-roma-lazio-la-vendita-dei-tagliandi-b #RomaLazio #AvantiLazio - facebook.com facebook Il calendario di #Juve, Milan, Como e Roma: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto x.com