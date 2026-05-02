Roma Friedkin accelera | quattro nomi per il nuovo ds

Nella capitale, la famiglia Friedkin sta velocizzando le operazioni per scegliere il nuovo direttore sportivo della squadra. Sono stati individuati quattro candidati, tra cui uno con il nome di Manna. La presenza di Ryan Friedkin a Roma è stata interpretata come un segnale di attenzione da parte della proprietà. L'articolo riguardante questa fase di mercato è stato pubblicato sulla testata ForzAzzurri.

. C’è il nome di Manna La presenza di Ryan Friedkin a Roma viene letta come un passaggio molto importante per il futuro del club. Non una semplice visita. Ma l’inizio di una fase nuova, destinata a incidere sulla struttura dirigenziale e sulle scelte che accompagneranno la prossima stagione. A scriverlo è Corriere dello Sport. Il primo tema da affrontare riguarda il ruolo del direttore sportivo. La posizione di Massara appare sempre più fragile. Il dirigente continua a lavorare, soprattutto sul fronte delle uscite e delle plusvalenze da chiudere entro il 30 giugno. Ma il quadro attorno a lui sembra ormai orientato verso un cambiamento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Roma, Friedkin accelera: quattro nomi per il nuovo ds Notizie correlate Roma, piano Friedkin: nuovo DS, caso Totti e super GasperiniL’imminente sbarco della famiglia Friedkin nella Capitale segna l’inizio di una settimana cruciale per il futuro dell’AS Roma, con un’agenda fitta di... Leggi anche: Roma, i Friedkin sbarcano nella Capitale: progetto attorno a Gasperini. I prossimi passi tra calciomercato, nuovo ds e ritorno di Totti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, rivoluzione Friedkin: fusione di quattro società per semplificare la struttura del club; La Roma semplifica la struttura societaria: progetto di fusione per quattro holding giallorosse; AS Roma, al via la fusione societaria: il piano Friedkin; AS Roma al via la fusione societaria | il piano Friedkin. I Friedkin ridisegnano la Roma: fusione societaria per snellire il clubI Friedkin a lavoro per sistemare la gestione societaria delle proprietà. Resta autonoma solo l'area media e sponsorizzazioni ... siamolaroma.it Ryan Friedkin a Roma: dal ritiro al mercato e al ds si decide tutto. Ed è in arrivo una fusione societariaA Trigoria stanno per arrivare giorni decisivi. Il weekend di Ryan Friedkin nella Capitale non sarà una semplice visita di cortesia, ma l’inizio operativo della nuova Roma. Il primo dossier sul tavolo ... corrieredellosport.it Ranieri, la figlia Claudia tira una frecciata sui social dopo l'addio alla Roma: "C'è un sacco di gente che non sa..." - facebook.com facebook Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com