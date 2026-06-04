Droga nel Serinese il Riesame decide sui ricorsi | in gioco le misure cautelari per tre indagati

Il Tribunale del Riesame esamina i ricorsi di tre indagati coinvolti in un’operazione sul traffico di droga nel Serinese. Sono in discussione le misure cautelari applicate durante le indagini, che hanno smantellato una rete di spaccio. La decisione riguarda le restrizioni e i provvedimenti restrittivi già adottati nei confronti dei sospettati. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

Avellino, 4 giugno 2026 - La definizione del quadro cautelare per tre indagati nell’ambito dell’operazione che ha messo fine a un’articolata rete di traffico di sostanze stupefacenti con base nel Serinese giunge ora alle aule del Tribunale del Riesame. Le udienze, calendarizzate per l’8 e il 9. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Armi clandestine in Alta Irpinia: il Riesame respinge i primi ricorsi sulle misure cautelariLa Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame ha respinto tre ricorsi presentati contro le misure cautelari emesse dal gip di Avellino, nei...

L'inchiesta sulle false residenze a Forza d'Agró, il Riesame annulla le misure cautelariIl tribunale del Riesame ha deciso di annullare le misure cautelari nei confronti di cinque persone coinvolte nell'inchiesta sulle false residenze a...

Argomenti più discussi: Spaccio di droga tra Salerno e Avellino, il Riesame respinge i ricorsi: confermate le 4 misure cautelari; Clan Fezza-De Vivo, il Riesame di Salerno respinge tutti i ricorsi: confermata la custodia cautelare per i quattro indagati.

Il corriere incensurato che nasconde e consegna droga: nel box a Primavalle 19 chili di cocaina, hashish e marijuanaNascondeva e consegnava grossi carichi di droga: cocaina, hashish e marijuana. Un insospettabile incensurato che si occupava della retta e del trasporto della sostanza stupefacente. A interrompere i ... romatoday.it

Trump giustifica il secondo attacco anti-droga nel Mar dei Caraibi che uccise dei sopravvissutiDonald Trump ha giustificato l'uso di un secondo missile contro un'imbarcazione di sospetti trafficanti nel Mar dei Caraibi, sostenendo che le vittime stavano cercando di recuperare il carico di droga ... it.euronews.com