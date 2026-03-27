La Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame ha respinto tre ricorsi presentati contro le misure cautelari emesse dal gip di Avellino, nei confronti di cinque persone coinvolte in un’indagine relativa a un presunto traffico di armi clandestine nell’Alta Irpinia. La decisione riguarda le richieste di annullamento delle misure, che erano state disposte nell’ambito delle indagini in corso.

Indagine su cinque persone tra Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo dopo il sequestro di fucili e pistole. Udienza per altri indagati lunedì prossimo Le decisioni sono state adottate nei giorni scorsi; per gli altri indagati l’udienza è fissata per lunedì 30. Al centro del confronto, la linea difensiva secondo cui, prima dell’emissione delle misure, sarebbe stato necessario procedere con l’interrogatorio preventivo. Una tesi fondata sull’interpretazione della norma che esclude tale adempimento soltanto nei casi di reati gravi commessi con l’uso di armi, e non per la mera detenzione. Argomentazione che i giudici del Riesame non hanno ritenuto di accogliere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Armi clandestine in Alta Irpinia: il Riesame respinge i primi ricorsi sulle misure cautelari

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