Un uomo con precedenti è stato arrestato ieri mattina dalla polizia a Fermo, accusato di detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo, è stato trovato con sostanze stupefacenti nascosto negli slip. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

Nella mattinata di ieri, gli uomini della squadra mobile della questura di Fermo hanno tratto in arresto un noto pregiudicato per il reato di detenzione e spaccio di droga. Durante un servizio di controllo lungo la Statale Adriatica, nel territorio di Porto Sant’Elpidio i polizotti hanno intercettato una Seat Ibiza. Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto, alla guida del mezzo, un 38enne tunisino che era già noto alle Forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti specifici. Decisi a monitorarne i movimenti, gli investigatori hanno lasciato andare l’auto per poterla seguire e pedinarla a distanza. Giunto nel centro cittadino di Porto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga negli slip: arrestato pusher in flagrante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025

Notizie e thread social correlati

Droga nascosta ovunque a Roma, negli slip, nelle scarpe e nei parchi: 7 pusher arrestatiA Roma, sette persone sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di spaccio di droga.

San Marco Evangelista, pizzaiolo pusher sorpreso in flagrante: arrestato dai carabinieriNella serata del 26 marzo, i carabinieri della stazione di San Nicola La Strada hanno arrestato un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine,...

Temi più discussi: Droga negli slip: arrestato pusher in flagrante; Fermato dalla polizia va nel panico: cosa nascondeva nelle mutande; Cocaina negli slip: arrestato in flagranza; Genova, nascondeva l'hashish negli slip durante un controllo notturno in via Camozzini: arrestato un 49enne.

Droga negli slip e 45mila euro dietro il frigorifero. Un turco arrestato per spaccio comonews.it/cronaca/droga-… via @comonews - Le notizie di Como e Provincia x.com

Droga negli slip: arrestato pusher in flagranteUn uomo di 38 anni è stato riconosciuto, seguito e catturato dagli agenti. In casa aveva contanti e tutti gli strumenti per lo spaccio . ilrestodelcarlino.it

Sorpreso con le dosi di cocaina negli slip: il cane antidroga le fiuta e lo spacciatore finisce in carcerePorlezza, l’uomo di origini turche fermato in auto assieme a una donna dalla Guardia di Finanza di Menaggio. Nell’appartamento altre dosi e denaro erano nascosti dietro il frigorifero ... ilgiorno.it