Droga negli slip | arrestato pusher in flagrante

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo con precedenti è stato arrestato ieri mattina dalla polizia a Fermo, accusato di detenzione e spaccio di droga. Durante un controllo, è stato trovato con sostanze stupefacenti nascosto negli slip. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

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Nella mattinata di ieri, gli uomini della squadra mobile della questura di Fermo hanno tratto in arresto un noto pregiudicato per il reato di detenzione e spaccio di droga. Durante un servizio di controllo lungo la Statale Adriatica, nel territorio di Porto Sant’Elpidio i polizotti hanno intercettato una Seat Ibiza. Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto, alla guida del mezzo, un 38enne tunisino che era già noto alle Forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti specifici. Decisi a monitorarne i movimenti, gli investigatori hanno lasciato andare l’auto per poterla seguire e pedinarla a distanza. Giunto nel centro cittadino di Porto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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