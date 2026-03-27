Nella serata del 26 marzo, i carabinieri della stazione di San Nicola La Strada hanno arrestato un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, in flagranza di reato. L’uomo, pizzaiolo, è stato fermato mentre stava cedendo sostanze stupefacenti e trovato in possesso di droga. L’arresto è avvenuto durante un controllo nel comune di San Marco Evangelista.

In manette pizzaiolo pusher. Nella serata di ieri, 26 marzo, i carabinieri della stazione di San Nicola La Strada hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nel territorio di San Marco Evangelista. L’intervento è scattato nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio. I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver ceduto 0,30 grammi lordi di cocaina a un acquirente, in cambio della somma di 20 euro. L’acquirente è stato identificato e successivamente segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Marco Evangelista, pizzaiolo pusher sorpreso in flagrante: arrestato dai carabinieri

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