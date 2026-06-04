droga nascosta in casa arrestate due donne a napoli

Due donne di 88 e 58 anni sono state arrestate dai carabinieri a Napoli nel Rione Traiano, durante un’operazione antidroga. La polizia ha trovato due depositi di sostanze stupefacenti nascosti nelle loro abitazioni. Entrambe sono incensurate.

NAPOLI, 4 GIUGNO 2026 – Due donne incensurate di 88 e 58 anni sono state arrestate dai carabinieri nel Rione Traiano, a Napoli, nel corso di un’operazione antidroga che ha portato alla scoperta di due depositi di sostanze stupefacenti nascosti all’interno delle rispettive abitazioni. L’attività è stata condotta dai militari della stazione di Soccavo con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere. Cocaina, hashish e armi sequestrate. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno rinvenuto nel primo appartamento 21 grammi di cocaina, due tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno contenente una presunta contabilità dello spaccio con annotazioni relative alla movimentazione della sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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