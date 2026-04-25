Castellammare 32 dosi di droga in casa | arrestata 52enne

A Castellammare di Stabia, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 52 anni dopo aver trovato in casa 32 dosi di crack e hashish, oltre a bilancini e una somma di denaro contante. L’intervento si è svolto durante una perquisizione mirata, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e degli altri materiali. La donna è stata posta in custodia e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.

Blitz dei Carabinieri a Castellammare di Stabia: trovate dosi di crack e hashish, bilancini e contanti. Donna ai domiciliari. Ancora un arresto per droga a Castellammare di Stabia, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno fermato una 52enne del posto, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione e la scoperta delle dosi. I militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno rinvenuto complessivamente 32 dosi di droga. In particolare, la donna era in possesso di 28 dosi e due pietre di crack, oltre a quattro dosi e un panetto di hashish.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castellammare, 32 dosi di droga in casa: arrestata 52enne Notizie correlate Dopo le dosi in ascensore a Napoli un caveau della droga in camera da letto al Quarticciolo di Roma: arrestato 52enneTra un’ingegneria domestica sofisticata ed una gestione contabile old school è maturato l’arresto di un cinquantaduenne romano al Quarticciolo,... Spacciatrice sorpresa a Crispano: arrestata dai carabinieri con 20 dosi di drogaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CARABINIERI DI NAPOLI * : LA 52ENNE ARRESTATA A CASTELLAMMARE DI STABIA CON 32 DOSI DI DROGA, GIÀ SOTTOPOSTA AI DOMICILIARI; Castellammare - In casa con 32 dosi di droga. Carabinieri arrestano una 52enne; Casetllammare, arrestata 52enne per detenzione di droga ai fini di spaccio; Castellammare - Il tempo delle scelte: ispezione al Comune tra attese, tensioni politiche e scenari aperti. Castellammare di Stabia, droga in casa: arrestata una 52enne con 32 dosi tra crack e hashishA Castellammare di Stabia i Carabinieri arrestano una 52enne trovata in casa con 32 dosi di droga, tra crack e hashish, bilancini e denaro ritenuto illecito ... ilgazzettinovesuviano.com Castellammare - In casa con 32 dosi di droga. Carabinieri arrestano una 52enneI Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C.A., 52enne della zona, già nota alla forze dell’ordine. La 52e ... stabiachannel.it – Castellammare del Golfo celebra una delle date più significative della nostra storia: il 25 Aprile, simbolo di libertà, democrazia e rinascita con la liberazione dal nazifascismo. Come ha sottolineat - facebook.com facebook