Un uomo di 88 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Lido di Dante, sulla costa ravennate. La casa si presentava completamente a soqquadro, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, mentre i soccorritori sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione.

Ravenna, 19 marzo 2026 – E’ stato trovato morto, nel suo appartamento che era completamente al soqquadro: indagini in corso sul decesso di un uomo di 88 anni, trovato senza vita a Lido di Dante, sulla costa ravennate. Inchiesta per omicidio su Luca Spada, cresce il numero delle morti sospette in ambulanza Secondo la prima ricognizione, l’uomo era morto da tempo: il suo corpo è stato scoperto dopo che alcuni conoscenti avevano lanciato l’allarme perché non lo sentivano da giorni. Così polizia, vigili del fuoco e personale sanitario sono entrati nell’appartamento di via Guido del Duca e hanno trovato il cadavere. L'ipotesi prevalente è che possa trattarsi di una morte naturale maturata in una condizione di solitudine e disagio ma le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in casa a 88 anni a Lido di Dante. “La casa era a soqquadro”

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