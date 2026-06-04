Droga a Salerno arrestato un uomo | sequestrati hashish marijuana ed eroina

A Salerno, un uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, i Carabinieri hanno trovato hashish, marijuana, eroina, cocaina e materiale per il confezionamento. Sono stati sequestrati anche bilancini di precisione e sacchetti per il suddividere delle sostanze. L’uomo è stato portato in caserma.

Arresto a Salerno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno rinvenuto hashish, marijuana, eroina, cocaina e materiale per il confezionamento. Arresto a Salerno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il 1° giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di L. R., a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella disponibilità dell’uomo sarebbero stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanza stupefacente: hashish per un peso complessivo di circa 836 grammi, marijuana per circa 3,600 kg, eroina per circa 5,300 kg e una quantità di cocaina ancora in fase di quantificazione. 🔗 Leggi su Zon.it

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Agro Nocerino, tre arrestati per droga, armi e ordigni esplosivi

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