Lecce uomo arrestato per spaccio | sequestrati marijuana e hashish durante controlli straordinari

Durante controlli straordinari nella città di Lecce, la Polizia ha arrestato un uomo di Soleto con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi quantitativi di marijuana e hashish. L’uomo è stato portato in caserma, dove si attende la convalida dell’arresto. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per contrastare il traffico di droga.

Un arresto in provincia di Lecce: un uomo residente a Soleto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti per contrastare il traffico di droga. Operazione della Polizia: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata del 13 aprile 2026. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno intensificato i controlli nelle aree periferiche del capoluogo salentino, focalizzando l’attenzione su un giovane che si stava allontanando da un centro di smistamento di una società di spedizioni, portando con sé un pacco e mostrando un atteggiamento sospetto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lecce, uomo arrestato per spaccio: sequestrati marijuana e hashish durante controlli straordinari Spaccio di droga, controlli a tappeto: sequestrati hashish, cocaina e marijuanaUna persona segnalata per consumo di sostanze illegali e due denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia.