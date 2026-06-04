Nella mattinata del 4 giugno 2026, i carabinieri hanno effettuato un blitz in piazza Grimana, zona universitaria di Perugia, smantellando una rete di spaccio di droga. Durante l’operazione sono stati arrestati sette persone. L’intervento ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e alla sequestro di denaro e attrezzature utilizzate per l’attività illecita.

Perugia, 4 giugno 2026 - Piazza Grimana, zona universitaria, terminale di spaccio ora al centro di un blitz dei carabinieri. Il bilancio è di un pusher in carcere e altri sei agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati eseguiti nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, su richiesta della procura. Gli indagati sono sette stranieri tutti già noti alle forze dell’ordine. Su di loro l’accusa, di attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti che è stata portata avanti nel capoluogo umbro tra febbraio e ottobre del 2025. Per uno degli indagati, un uomo di 38 anni è stata disposta la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Droga a Perugia, stroncata rete di spaccio: sette arresti

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