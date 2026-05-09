Droga nei furgoni per disabili e negli alberi cassaforte a Roma nuovi metodi di spaccio | sette arresti

Nella capitale, la Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione che utilizzava metodi insoliti per spacciare droga. Sono stati arrestati sette uomini, mentre due persone sono state sanzionate per aver acquistato sostanze stupefacenti. L’indagine ha portato alla scoperta di furgoni attrezzati come nursery per la droga destinata a disabili e di piante di cannabis occultate tra gli alberi, che fungevano da nascondigli.

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Sette pusher sono stati arrestati e due consumatori sanzionati nel corso di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella Capitale. L’operazione, che ha interessato diversi quartieri di Roma, ha portato alla luce sofisticati sistemi di occultamento della droga e modalità di scambio sempre più ingegnose, tra cui l’utilizzo di aree verdi e mezzi per il trasporto disabili come copertura per lo spaccio. Operazione dei Falchi: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione investigativa ha visto protagonisti i Falchi della Squadra Mobile, impegnati a contrastare il mercato degli stupefacenti nella Capitale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Droga nei furgoni per disabili e negli alberi "cassaforte" a Roma, nuovi metodi di spaccio: sette arresti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dal pulmino disabili usato per trasportare droga al nascondiglio "green": sette arrestiSono sette gli arresti per droga effettuati dai Falchi della polizia di Stato, tra Quarticciolo e San Giovanni. Spaccio di droga: scattano sette arresti, all'alba il blitz della PoliziaBlitz antidroga all'alba di oggi: una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo... Altri aggiornamenti Il bazar dello spaccio con le dosi in cassaforte. Sequestrata droga per oltre 400mila euroAvevano allestito due laboratori di spaccio nelle rispettive abitazioni, nella periferia est della Capitale. I due gestori dei bazar della droga, nei quartieri Infernetto e Massimina, sono stati ... romatoday.it Un fiume di droga in A12. Sequestrati 71 chili di coca. Occultati su un furgoneLa maxi operazione della Polstrada cominciata con un controllo di routine. Lo stupefacente era dietro i sedili, in un ingegnoso nascondiglio meccanico. lanazione.it