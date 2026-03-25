Ragusa traffico e spaccio di droga | 10 arresti

Nella giornata di oggi, la Squadra Mobile di Ragusa ha eseguito un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di dieci persone. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, riguarda un’associazione a delinquere attiva nel traffico di stupefacenti e coinvolge anche episodi di spaccio e traffico di droga nella zona.

Operazione antidroga in Sicilia. La Squadra Mobile di Ragusa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha arrestato 10 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata “Drug Parking”, ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Sequestrati oltre 16 chilogrammi di cocaina. Il giro d’affari stimato è di circa 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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