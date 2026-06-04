Drammatico schianto lungo la Nettunense quattro giovani coinvolti | uno perde una gamba
Quattro giovani sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Nettunense con una Peugeot 208. Uno di loro ha perso una gamba e gli altri hanno riportato ferite gravi. L’incidente è avvenuto durante la notte, causando grande mobilitazione dei soccorritori. Sul posto sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine per gestire la scena e raccogliere le prime testimonianze. Le condizioni dei feriti sono ancora in fase di valutazione, e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Meta descrizione:. Parole chiave: Una notte drammatica sulla Nettunense, dove un violento incidente ha coinvolto quattro giovani che viaggiavano a bordo di una Peugeot 208. Il bilancio è pesante: uno dei ragazzi è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha comportato l’amputazione di una parte dell’arto inferiore. L’impatto contro il guardrail. L’incidente si è verificato nel territorio di Ariccia, all’altezza del chilometro 12.500 della Nettunense, in direzione Aprilia, nei pressi di vicolo dei Colli Albani. A bordo dell’auto si trovavano due ragazzi di Ardea, un giovane di Genzano e una ragazza residente a Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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