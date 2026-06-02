Schianto sulla Nettunense auto contro il guardrail | 20enne perde una gamba

Notizia in breve

Un incidente sulla Nettunense ha coinvolto un'auto che si è scontrata contro un guardrail, causando la perdita di una gamba a un ragazzo di 20 anni. Oltre a lui, altri tre giovani a bordo sono rimasti feriti. La vettura è stata tranciata dal guardrail, e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La dinamica e le condizioni dei feriti sono in fase di accertamento.