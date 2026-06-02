Schianto sulla Nettunense auto contro il guardrail | 20enne perde una gamba
Un incidente sulla Nettunense ha coinvolto un'auto che si è scontrata contro un guardrail, causando la perdita di una gamba a un ragazzo di 20 anni. Oltre a lui, altri tre giovani a bordo sono rimasti feriti. La vettura è stata tranciata dal guardrail, e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La dinamica e le condizioni dei feriti sono in fase di accertamento.
Incidente sulla Nettunense, auto tranciata da un guardrail: gamba amputata a un 20enne, feriti altri tre ragazzi a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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