Dragaggio sul Trasimeno completate le attività propedeutiche Al via i lavori entro giugno
Le attività propedeutiche al dragaggio del lago Trasimeno sono state completate. I lavori di bonifica dovrebbero iniziare entro giugno. La questione è tornata alla ribalta nel dibattito pubblico, in vista dell’arrivo della stagione estiva. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato una data precisa di avvio delle operazioni di dragaggio. La decisione di procedere con l’intervento è stata annunciata dalle autorità locali.
La situazione del lago Trasimeno torna al centro della questione politica, in vista dell'imminente partenza della stagione estiva.Il consigliere regionale Nilo Arcudi ha presentato un'interrogazione per conoscere le azioni messe in atto circa l'utilizzo della draga per tutte le operazioni esterne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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