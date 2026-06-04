Dragaggio sul Trasimeno completate le attività propedeutiche Al via i lavori entro giugno

Notizia in breve

Le attività propedeutiche al dragaggio del lago Trasimeno sono state completate. I lavori di bonifica dovrebbero iniziare entro giugno. La questione è tornata alla ribalta nel dibattito pubblico, in vista dell’arrivo della stagione estiva. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato una data precisa di avvio delle operazioni di dragaggio. La decisione di procedere con l’intervento è stata annunciata dalle autorità locali.