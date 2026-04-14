Bagnoli-Coroglio avanzano i lavori | completate le prime opere a terra e scogliere in fase realizzativa

A Bagnoli-Coroglio, i lavori procedono con le prime opere a terra ormai completate e le scogliere in fase di realizzazione. Il commissario straordinario ha presentato a Palazzo Chigi un aggiornamento sui progressi degli interventi nell’area, evidenziando lo stato attuale dei cantieri e le attività in corso. L’intervento riguarda diverse fasi di costruzione, con lavori che riguardano sia le strutture a terra sia le scogliere lungo la costa.

Il commissario straordinario Gaetano Manfredi ha illustrato a Palazzo Chigi lo stato di avanzamento degli interventi nell’area di Bagnoli-Coroglio. Priorità alle basi operative dei team con completamento progressivo a partire da luglio 2026. Proseguono secondo cronoprogramma i lavori nell’area di Bagnoli-Coroglio. Il commissario straordinario e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha aggiornato sulla situazione degli interventi nel corso della Cabina di Regia convocata a Palazzo Chigi, alla presenza del ministro per il Pnrr Tommaso Foti, del ministro per lo Sport Andrea Abodi e del presidente della Regione Campania Roberto Fico. In collegamento da remoto anche l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bagnoli-Coroglio, avanzano i lavori: completate le prime opere a terra e scogliere in fase realizzativa SIN Bagnoli-Coroglio, lavori in pieno svolgimento: sopralluogo della Commissione UrbanisticaTempo di lettura: 2 minuti Questa mattina la Commissione Urbanistica, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, alla vicesindaco e assessora... Un tunnel tira l?altro, così avanzano i lavori della Orte-Falconara: completato il 30% delle opereANCONA Il cantiere del lotto 2 Genga-Serra San Quirico entra nella sua fase più delicata e chiede spazio.