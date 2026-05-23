Dove vedere in tv Cinà-Opelka Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Federico Cinà ha esordito al Roland Garros, affrontando Reilly Opelka sul Court 6. La partita rappresenta il primo match di Slam per il tennista palermitano. L’incontro è visibile in diretta streaming e in televisione, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali del torneo. La partita si svolge nel quadro del torneo di singolare maschile.

Esordio per Federico Cinà al Roland Garros, e più in generale negli Slam. Per il palermitano l’occasione è di quelle importanti, ed arriva sul Court 6 contro l’americano Reilly Opelka. Una versione, però, quella del gigante a stelle e strisce, che a oggi non ricorda particolarmente quella che ebbe massimo successo, cioè tra il 2021 e il 2022. Un motivo in più, per Cinà, che crea speranze di fare qualcosa di buono, al di là dell’ambiente totalmente nuovo che inevitabilmente troverà passando dai due set su tre ai tre su cinque. Per il palermitano c’è un’autentica generazione di differenza con Opelka, che a Parigi nel 2021 (dopo la semifinale a Roma) giunse al terzo turno (perse da uno dei migliori Medvedev sul rosso di sempre), ma che sul mattone tritato da allora ha raccolto ben poco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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