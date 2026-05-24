Dove vedere in tv Berrettini-Fucsovics Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Matteo Berrettini affronta Fucsovics nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita si gioca oggi alle 14:00, trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go. È la prima volta in cinque anni che il tennista italiano torna in campo nel torneo parigino. La sfida si svolge sul campo centrale, con diretta visibile anche su TV8.

Tornano in campo al Roland Garros dopo 5 anni d’assenza l’azzurro Matteo Berrettini, che nel match d’esordio sarà opposto al magiaro Marton Fucsovics: l’ultima apparizione del romano a Parigi risale al 2021, quando giunse ai quarti, poi gli infortuni lo hanno sempre costretto a rinunciare al torneo transalpino. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’ungherese, dunque, sarà la prima del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court 13: si tratta del quarto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Berrettini in vantaggio per 2-1 nei precedenti. La sfida che vedrà protagonisti Matteo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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