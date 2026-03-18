Dove vedere in tv Fenerbahce Istanbul-Scandicci Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

Giovedì 19 marzo alle 15.00, la partita di volley femminile tra Fenerbahce Istanbul e Scandicci si svolgerà in diretta televisiva e streaming. La sfida si gioca per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2026. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme online, consentendo agli appassionati di seguire l’evento in tempo reale.

Giovedì 19 marzo (ore 15.00) Scandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver vinto il confronto d’andata con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico, compiendo un’autentica impresa contro una delle grandi favorite per la conquista del trofeo, le Campionesse del Mondo saranno chiamate a un nuovo colpaccio nella tana della corazzata turca se vorranno qualificarsi alla Final Four della massima competizione europea. Le ragazze di coach Marco Gaspari dovranno conquistare almeno due set per meritarsi il passaggio del turno, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingScandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver sconfitto Novara al golden set... Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa sesta e ultima giornata del girone A di Champions League femminile offre uno degli appuntamenti più attesi dell’intera fase a gironi. Aggiornamenti e notizie su Dove vedere in tv Fenerbahce Istanbul... Temi più discussi: Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); Quarti di Champions League. Mercoledì la sfida con il Fenerbahçe; Quando si gioca Fenerbahce Istanbul-Scandicci, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tv. Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingScandicci affronterà il Fenerbahce Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo aver sconfitto Novara al golden set nei ... oasport.it Quando si gioca Fenerbahce Istanbul-Scandicci, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tvDopo il confronto d'andata in programma questa sera al Pala BigMat di Firenze, Scandicci sarà chiamata a fare visita al Fenerbahce Istanbul per il ritorno ... oasport.it 3mmedia.it added photos to the album: Savino Del Bene SCANDICCI Fenerbahçe Medicana ISTANBUL - facebook.com facebook Your dream duo on court, and duo on bench This week’s #CLVolleyW QUARTERFINALS: 18 MAR KS Developres RZESZÓW vs Eczacibasi Dynavit ISTANBUL 20:30 CET , 22:30 , 16:30 , 14:30 EST A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO x.com