Dove vedere in tv Italia-Albania U21 | orario canale streaming

Lunedì 8 giugno si terrà un'amichevole internazionale tra Italia Under 21 e Albania Under 21 allo stadio comunale di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. L’orario di inizio e i canali di trasmissione non sono stati specificati.

Lunedì 8 giugno lo stadio comunale “Omero Tognon” di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, ospiterà l’amichevole internazionale tra la Nazionale italiana Under 21 e l’Albania Under 21. Un appuntamento che rappresenta un nuovo capitolo di una sfida che, nel corso degli anni, ha visto gli azzurrini prevalere con continuità. I precedenti tra le due selezioni giovanili sono infatti favorevoli all’Italia: nei sei confronti disputati finora, gli azzurri hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio, senza mai conoscere la sconfitta. L’unico risultato di parità risale a un’amichevole conclusasi sullo 0-0, giocata a San Benedetto del Tronto nell’estate del 2016. 🔗 Leggi su Oasport.it

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