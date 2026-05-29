Dove vedere in tv Arnaldi-Collignon Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Matteo Arnaldi sfiderà Raphael Collignon nel terzo turno di Roland Garros 2026. La partita si disputerà in diretta televisiva e in streaming, con orario ancora da comunicare. Entrambi i tennisti sono entrati nel torneo e si preparano a giocare questa sfida. Le modalità di visione saranno disponibili sui canali dedicati e sui servizi online ufficiali dell’evento.

Matteo Arnaldi affronterà Raphael Collignon al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver eliminato l’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero 29) e aver avuto la meglio sul nobile decaduto Stefanos Tsitsipas, il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa di Parigi per fronteggiare il temibile belga, che ha firmato l’impresa travolgendo il quotatissimo statunitense Ben Shelton (numero 5 del seeding). Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e incerto, aperto a ogni epilogo. L’appuntamento è per sabato 30 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo 14: il programma di giornata sarà... 🔗 Leggi su Oasport.it

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