Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Matteo Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas nel secondo turno di Roland Garros 2026 giovedì 28 maggio. Dopo aver vinto in quattro set contro Tallon Griekspoor, il giocatore italiano tornerà in campo nel tardo pomeriggio o in serata. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L’orario preciso e il programma completo saranno comunicati nelle prossime ore.

Dopo aver battuto in quattro set il rognoso neerlandese Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì 28 maggio per sfidare il greco Stefanos Tsitsipas al secondo turno del Roland Garros 2026. Un match tutt’altro che chiuso per il tennista ligure, reduce da un buon periodo in termini di risultati e potenzialmente in grado di mettere in difficoltà il suo prossimo avversario. Palmares alla mano non c’è storia, ricordando le due finali Slam (di cui una proprio sulla terra rossa parigina persa da 2-0 sopra contro Novak Djokovic), i tre titoli a Montecarlo ed il trionfo alle ATP Finals 2019, ma il 27enne nativo di Atene si è reso protagonista di una flessione importante nelle ultime stagioni e oggi occupa il 79° posto del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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