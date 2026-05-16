Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos finale ATP Roma 2026 | orario canale streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del torneo di doppio nel Masters 1000 di Roma, che si svolge sulla terra battuta. La partita si giocherà in data odierna e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e in streaming. La finale opporrà i due italiani ai concorrenti provenienti dalla coppia formata da due giocatori di un altro paese, tra gli eventi principali del programma sportivo della giornata.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia composta dal finlandese Heliovaara e dal britannico Henry Patten (numeri 1 del tabellone), gli azzurri sono riusciti a spuntarla al super tie-break contro il quotatissimo binomio formato dal britannico Skupski e dallo statunitense Harrison. I nostri portacolori andranno così a caccia del prestigioso trofeo di fronte al pubblico del Foro Italico, tra l’altro dopo aver già dettato legge nel Masters 1000 di Miami in questa stagione. Bolelli e Vavassori scenderanno sulla terra rossa di Roma nella... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

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