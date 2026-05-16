Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos finale ATP Roma 2026 | orario canale streaming

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la finale del torneo di doppio nel Masters 1000 di Roma, che si svolge sulla terra battuta. La partita si giocherà in data odierna e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e in streaming. La finale opporrà i due italiani ai concorrenti provenienti dalla coppia formata da due giocatori di un altro paese, tra gli eventi principali del programma sportivo della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia: dopo aver sconfitto la coppia composta dal finlandese Heliovaara e dal britannico Henry Patten (numeri 1 del tabellone), gli azzurri sono riusciti a spuntarla al super tie-break contro il quotatissimo binomio formato dal britannico Skupski e dallo statunitense Harrison. I nostri portacolori andranno così a caccia del prestigioso trofeo di fronte al pubblico del Foro Italico, tra l’altro dopo aver già dettato legge nel Masters 1000 di Miami in questa stagione. Bolelli e Vavassori scenderanno sulla terra rossa di Roma nella... 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv bolelli vavassori granollers zeballos finale atp roma 2026 orario canale streaming
© Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

Video Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten For The Title | Miami 2026 Men's Doubles Final Highlights

Sullo stesso argomento

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito degli Internazionali d’Italia: dopo aver...

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Miami 2026: orario finale, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano e battono anche la coppia formata dall’olandese Sander Arends e l’australiano John Patrick Smith,...

bolelli vavassori granollers dove vedere in tvDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, finale ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alla finale del torneo di doppio degli Internazionali d'Italia: dopo aver sconfitto la coppia ... oasport.it

bolelli vavassori granollers dove vedere in tvDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web