In diretta, un avvocato ha dichiarato di aver scoperto che i soldi dei Sempio sono scomparsi. La vicenda riguarda il caso di Garlasco, ancora sotto i riflettori a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. La rivelazione è arrivata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contorni delle somme scomparse. La notizia si inserisce nelle continue evoluzioni del procedimento giudiziario, che ancora suscita attenzione e discussione.

Il caso Garlasco continua a riservare colpi di scena e nuovi sviluppi che alimentano il dibattito pubblico a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata su una vicenda parallela che potrebbe avere ripercussioni importanti sull’inchiesta ancora aperta attorno ad Andrea Sempio, oggi nuovamente al centro delle indagini della Procura di Pavia. Un tassello che potrebbe modificare alcuni equilibri investigativi e che è stato approfondito durante la nuova puntata di Storie Italiane. >> “Autostrada chiusa”. Gravissimo incidente mortale, traffico in tilt: 118 sul posto Il programma condotto da Eleonora Daniele ha dedicato ampio spazio agli sviluppi emersi nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Dove sono i soldi dei Sempio”. Garlasco, De Rensis vuota il sacco in diretta (VIDEO)

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GLI ORRORI del CASO GARLASCO: IL SEGRETO di ANDREA SEMPIO sullo SCONTRINO e la FINE di CHIARA POGGI

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Temi più discussi: Ma cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel...: scoppia la lite in diretta tra Lovati e Bruzzone sui soldi versati dalla famiglia Sempio; Corruzione a Garlasco per archiviare Andrea Sempio: Nessuna prova contro Venditti; Andrea Sempio e l’archiviazione del 2017: L'ex pm Mario Venditti non è stato corrotto; Garlasco in Tv, l'ex pm Venditti non è stato corrotto e Matano sbotta: Rischia di minare le accuse contro Sempio.

#Garlasco In pratica: Venditti era un babbeo, che non si accorgeva che i Carabinieri (Spoto, Sapone, Pappalardo) e/o i legali di #Sempio (Lovati, Grassi, Soldani) usavano il suo nome per estorcere soldi agli indagati Resta però il fatto che in effetti poi Venditti x.com

Garlasco, le intercettazioni choc di Andrea Sempio: In procura sono tutti corrotti. La Taccia... reddit

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