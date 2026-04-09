Dopo anni di silenzio, Valerio Scanu ha deciso di rendere pubblici alcuni dettagli sul suo rapporto con Maria De Filippi, nota conduttrice televisiva. In un video pubblicato di recente, il cantante ha dichiarato che “tutti devono sapere” e ha condiviso diversi aspetti della loro collaborazione e del legame personale. La sua intervista ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando anche alla presentazione di una denuncia ufficiale.

Personaggi Tv, dopo anni di racconti su un legame considerato tra i più solidi nati ad Amici, Valerio Scanu torna a parlare pubblicamente del rapporto con Maria De Filippi. Ospite del podcast No Lies, il cantante ha ripercorso le tappe che, a suo dire, hanno portato dal sostegno iniziale a un progressivo distacco, fino allo scontro culminato in una diffida e in una querela. Il rapporto tra Maria De Filippi e Valerio Scanu: dagli esordi ad Amici. Nel tempo, la relazione professionale tra la conduttrice e l’artista sardo è stata descritta come un’intesa costruita all’interno della scuola di Amici e rafforzata da diverse occasioni televisive e discografiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Tutti dovete sapere”. Valerio Scanu vuota il sacco su Maria De Filippi: viene giù tutto. Fino alla denuncia (VIDEO)

“Cosa è successo davvero”. Dalle lite alla denuncia: Valerio Scanu svela tutto su Maria De FilippiPer anni il rapporto tra Maria De Filippi e Valerio Scanu è stato raccontato come uno dei legami più solidi nati all’interno del talent Amici di...

Scanu racconta la rottura con Maria De Filippi fino alla denunciaPer anni Valerio Scanu e Maria De Filippi hanno condiviso un rapporto che andava oltre la semplice collaborazione televisiva.

Perché è finito il rapporto tra Valerio Scanu e Maria De FilippiIl rapporto tra Valerio Scanu e Maria De Filippi ha radici che risalgono al mondo di Amici e alle prime opportunità che la conduttrice ha offerto al cantante sardo. Il brano Per tutte le volte che, ... notizie.it

Valerio Scanu piange a La Volta Buona per Peppe Vessicchio: Era come un padre/ L’ultima conversazione…Valerio Scanu, ospite oggi a La Volta Buona, ha toccato il cuore di tutti raccontando del suo rapporto con Peppe Vessicchio. Sono giorni tristi nel mondo dello spettacolo e non solo, l’improvvisa ... ilsussidiario.net