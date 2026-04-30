Dopo le recenti dichiarazioni sul caso Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio hanno richiesto la revisione del suo stato detentivo. La richiesta arriva a seguito delle nuove testimonianze e delle analisi sul presunto movente legato alla vicenda di Chiara Poggi. La difesa ha espresso la volontà di approfondire alcuni aspetti che potrebbero influenzare il procedimento giudiziario in corso. La vicenda è ancora al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini.

La notizia del movente sessuale attribuito ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è arrivata sul finire delle indagini. In attesa dell’interrogatorio, si sono moltiplicate le reazioni dei protagonisti del nuovo filone, diretti o indiretti. È il caso per esempio di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi: “Abbiamo un solo obiettivo, tirarlo fuori dal carcere. Non mandare in galera altre persone”. De Rensis e il pensiero ad Alberto Stasi dopo le ultime su Sempio Giada Bocellari e la richiesta di revisione Pasquale Linarello, il genetista consulente della difesa di Stasi De Rensis e il pensiero ad...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, De Rensis e Bocellari dopo il presunto movente di Sempio: "Vogliamo tirare Stasi fuori dal carcere"

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Garlasco, Sempio: «Movente sessuale Assurdo, non avevo rapporti con Chiara Poggi» - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com