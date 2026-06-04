dove osano le aquile

Il parco nazionale dei monti Sibillini si conferma come una delle aree protette più importanti in Italia, riconosciuta per la sua biodiversità e paesaggi naturali. La zona si estende su una vasta area montuosa, con numerosi percorsi escursionistici e habitat per varie specie di flora e fauna selvatiche. Attualmente, sono in corso attività di monitoraggio e conservazione per preservare le caratteristiche naturali del parco. Non sono stati segnalati interventi di sviluppo o modifiche significative alle sue caratteristiche ambientali.

Il parco nazionale dei monti Sibillini si conferma un’oasi naturalistica tra le più preziose in Italia. Con otto coppie di aquile reali censite nel 2025 è una delle aree più importanti dell’Appennino per la conservazione della specie. Il censimento è stato ripetuto a marzo e per la prima volta ha interessato l’intero Appennino umbro-marchigiano: l’obiettivo è di confermare la presenza delle otto coppie nidificanti già registrate l’anno scorso. Il dato testimonia una crescita davvero significativa, basti pensare che nel 1993, anno di istituzione del parco, le coppie accertate erano soltanto due, mentre oggi le vette dei Sibillini ospitano una delle densità più elevate dell’Appennino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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