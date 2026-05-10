Bocce le Aquile del Ponte Ammiraglio volano a Brescia per le Final Four
Le Aquile del Ponte Ammiraglio di Palermo si preparano a disputare le Final Four di bocce a Brescia, dopo aver superato una partita molto combattuta contro le Garibaldine di Salerno. La sfida decisiva si è conclusa con la qualificazione al Tricolore 2026. La gara si è giocata in un clima di grande tensione e coinvolgimento tra le due squadre.
Le Aquile del Ponte Ammiraglio di Palermo giocheranno le Final Four di bocce a Brescia. La qualificazione al Tricolore 2026 è arrivata al termine di un match ad altissima tensione contro le indomite Garibaldine di Salerno. Dopo un avvio difficile (sotto 1-3 nei primi quattro set), le atlete del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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