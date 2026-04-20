Assegnate le Aquile premiati i commercianti più longevi

Ieri a Lucca si è svolta una cerimonia presso la chiesa di San Francesco, durante la quale sono stati consegnati premi ai commercianti più longevi della provincia. L’evento è stato organizzato dalla “50&Più”, associazione affiliata a Confcommercio, e presieduta da Antonio Fanucchi. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori, che sono stati riconosciuti per aver gestito attività commerciali per molti anni.

Lucca, 20 aprile 2026 – Riflettori puntati sul commercio lucchese ieri in San Francesco, con la premiazione degli imprenditori più longevi della nostra provincia, promossa della “50&Più“ Associazione di Confcommercio, presieduta da Antonio Fanucchi. Presenti alla cerimonia anche il sindaco Mario Pardini e il presidente della Provincia Marcello Pierucci. Ben 32 i “Maestri del commercio” che hanno ricevuto l’importante riconoscimento, dal settore alimentare alla ristorazione, dall’abbigliamento ai servizi vari, per aver portato avanti tra difficoltà non indifferenti la loro attività, in un settore fondamentale per l’economia provinciale, quello del commercio, che ha anche importanti risvolti sociali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assegnate le Aquile, premiati i commercianti più longevi Notizie correlate Secondo l’Istat l’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, ma aumentano anche le malattie cronicheSecondo l'ultimo report dell'Istat, l'Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita media di 83,4 anni. Leggi anche: Giornata della salute, Istat: Italia paese tra i più longevi