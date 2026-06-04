Doppia allerta gialla su Lecco per temporali e rischio idrogeologico

Il 4 giugno, Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico sulla zona IM-05, che comprende Lecco e aree limitrofe. La protezione civile ha segnalato condizioni meteorologiche instabili con possibili temporali e rischio di inondazioni o frane. La situazione resta monitorata, senza ulteriori dettagli su eventuali misure di sicurezza o evacuazioni. La previsione riguarda principalmente il pomeriggio e la sera di giovedì.

Il cielo su Lecco e il resto del territorio si prepara a cambiare volto. Regione Lombardia ha emesso nel primo pomeriggio di giovedì 4 giugno l'allerta di protezione civile che fa scattare un doppio codice giallo, per rischio idrogeologico e per rischio temporali, sulla zona IM-05 "Lario e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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