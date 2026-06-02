Temporali e rischio idrogeologico allerta gialla fino al 3 giugno

Una perturbazione porterà temporali e un rischio idrogeologico in Toscana, con un’allerta gialla valida fino al 3 giugno. La perturbazione in arrivo interesserà inizialmente le zone nord-occidentali della regione dalla sera di oggi, martedì 2 giugno, e si estenderà nel corso della notte a tutto il territorio. Le condizioni meteorologiche peggioreranno nel corso della giornata, portando piogge intense e temporali diffusi.

Peggioramento del tempo dalla serata di oggi, martedì 2 giugno, per l'arrivo di una perturbazione che interesserà la Toscana a partire dalle zone nord-occidentali, per poi estendersi al resto della regione nel corso della notte. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Temporali e piogge, emessa allerta gialla per temporali per tutta la giornata di domani.

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