Dopo sette anni, si è conclusa la terza e ultima stagione di Euphoria. Hunter Schafer ha dedicato parole di apprezzamento a Zendaya, definendola la sua prima grande compagna di scena e un’anima gemella. La conclusione della serie ha chiuso il percorso di tutti i personaggi principali, segnando la fine di un ciclo iniziato nel 2016.

Attenzione spoiler. Nella prima stagione nasce la relazione tra Jules e Rue, nella seconda emergono le prime profonde fratture, mentre nella terza assistiamo a un tentativo maldestro di riavvicinamento seguito da una separazione definitiva. Il loro percorso si conclude tra parole taglienti, ferite mai rimarginate e, infine, la tragica morte di Rue, causata dal fentanyl somministratole da Alamo con l’inganno, la spietata new entry dell’ultimo capitolo. Se Rue ha mantenuto fino all’ultimo un ruolo centrale nella trama (voce narrante, protagonista di alcuni dei momenti più intensi della serie e personaggio che più di tutti ha fatto commuovere i telespettatori, anche quelli più dubbiosi e critici sul risultato della terza stagione) Jules è apparsa invece più defilata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dopo sette anni di Euphoria, Hunter Schafer dedica a Zendaya le parole più belle: «La mia prima grande compagna di scena si è rivelata un’anima gemella»

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Is Euphoria Ending After Season 3 Zendaya Says... | E! News

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