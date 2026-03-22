In questo fine settimana a Orlando, in Florida, si sta svolgendo il MEGACON e tra gli ospiti nei vari panel si è visto anche John Cena. La ormai ex superstar WWE, ritiratasi a fine 2025, ha risposto ad alcune domande riguardanti sia il suo percorso come wrestler professionista che come attore. Durante la sessione di domande e risposte con i fan, a Cena è stato chiesto quali persone lo ispirassero sia nel Wrestling che nella recitazione. Invece di indicare una sola figura, il 16 volte campione del mondo ha spiegato di rispettare chiunque consideri la propria arte una vera vocazione piuttosto che un semplice lavoro. Questa risposta lo ha portato a riflettere sul concetto di vocazione e su come certi artisti si spingano a vicenda a migliorarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - John Cena: CM Punk è la mia ‘anima gemella’ nel Wrestling

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