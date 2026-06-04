Dopo quasi dieci anni, l’attore è stato riconosciuto pubblicamente per un video, più che per il ruolo di Spider-Man. Si tratta di un’immagine che ha attraversato il tempo, diventando parte della cultura pop. Nonostante la lunga attesa, il riconoscimento è arrivato in modo inaspettato, risalendo a un momento televisivo breve ma rimasto impresso nel pubblico. La scena continua a essere ricordata, anche anni dopo la sua prima diffusione.

Ci sono momenti televisivi che durano pochi minuti e poi scompaiono ed altri che diventano parte della cultura pop e continuano a vivere per anni. È esattamente quello che è successo alla celebre esibizione di Tom Holland sulle note di “Umbrella” di Rihanna durante Lip Sync Battle, visto che a quasi dieci anni di distanza, quel video continua a essere condiviso, commentato e celebrato online. E proprio in tal senso nelle scorse ore l’attore britannico è tornato a parlarne insieme ad Amy Poehler, ricreando alcuni dei passi più iconici della performance e svelando numerosi retroscena che fino a oggi erano rimasti sconosciuti. Il video.... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo quasi 10 anni succede ancora: Tom Holland viene riconosciuto per quel video (più che per Spider-Man)

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