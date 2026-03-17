Tom Holland, l’attore che interpreta Spider-Man, ha comunicato che domani sarà pubblicato il trailer del nuovo film. L’annuncio è stato fatto attraverso i canali ufficiali dell’attore, che ha ringraziato i fan per il supporto continuo. Il trailer arriverà in modo esclusivo online, generando attesa tra gli appassionati della saga. Nessun altro dettaglio sul contenuto del trailer è stato fornito in anticipo.

L'interprete di Peter Parker ha annunciato che il primo trailer del nuovo film debutterà domani grazie a un coinvolgimento mai visto prima dei fan della saga Sony e Marvel Studios Tom Holland è riapparso sui social media per annunciare che il tanto atteso primo trailer di Spider-Man: Brand New Day verrà pubblicato nella giornata di domani da Sony e Marvel Studios. Non solo, questo lancio del nuovo film, primo capitolo di una nuova trilogia dedicata al personaggio di Peter Parker, sarà gestito con una modalità mai vista prima e direttamente pensata per ringraziare i fan del franchise. Il trailer di Spider-Man: Brand New Day sarà gestito dai fan Dopo aver annunciato su Instagram che il filmato sarebbe uscito in streaming mercoledì, Holland ha poi aggiunto che alcuni secondi di immagini . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland annuncia il trailer (che uscirà grazie ai fan)

Articoli correlati

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Il progetto più creativo e appagante della mia carriera"La star britannica ha confessato tutto il proprio entusiasmo per il lavoro svolto sul set del prossimo film sull'Uomo Ragno.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland: "Una rinascita per l’Uomo Ragno, qualcosa di completamente nuovo"Spider-Man: Brand New Da, secondo Tom Holland, trasformerà una fine emotivamente definitiva in una nuova linea di partenza, senza nostalgia forzata e...

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY – “Alone Again” Trailer (Concept Version)

Altri aggiornamenti su Spider Man Brand New Day Tom Holland...

Temi più discussi: Sony Pictures lancia il sito ufficiale di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il trailer è in arrivo; Spider-Man: Brand New Day, la scena post-credits svelerà il crossover con una serie Disney+?; Spider-Man: Brand New Day, nuove indiscrezioni sull'uscita del primo trailer: a quando?; Spider-Man: Brand New Day, ecco quando arriverà il trailer? Novità su tanti progetti MCU.

Spider-Man: Brand New Day, il trailer debutta domani, l'annuncio di Tom Holland: Faremo qualcosa di mai visto primaTom Holland ha annunciato sui social che domani, mercoledì 18 marzo 2026, debutterà ufficialmente il trailer di Spider-Man: Brand New Day e che i fan di tutto il mondo saranno fondamentali per il lanc ... comingsoon.it

Spider-Man: Brand New Day, data trailer confermata da Tom Holland: ecco cosa sappiamoSpider-Man: Brand New Day, Tom Holland annuncia il trailer: data, clip e cosa aspettarsi dal nuovo film Marvel. cinefilos.it

Il trailer uscirà in streaming mercoledì", ha annunciato Tom Holland sui suoi social, confermando l’arrivo del primo video ufficiale di Spider-Man: Brand New Day per domani, grazie a Sony e Marvel Studios. Questa volta però c’è una novità: il lancio sarà davve - facebook.com facebook

A new clip from the ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ trailer has been released. x.com