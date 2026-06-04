Dopo le scosse di lunedì la terra torna a muoversi | lieve terremoto

Notizia in breve

Dopo le scosse di lunedì, una nuova lieve scossa si è verificata nell’Appennino forlivese. Il terremoto, di magnitudo 3, è stato percepito in alcune zone della regione, ma senza causare danni o feriti. La terra ha continuato a tremare in modo impercettibile, seguendo le scosse precedenti che avevano interessato l’area. Non sono stati segnalati ulteriori crolli o problemi strutturali.