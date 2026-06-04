Dopo le scosse di lunedì la terra torna a muoversi | lieve terremoto
Dopo le scosse di lunedì, una nuova lieve scossa si è verificata nell’Appennino forlivese. Il terremoto, di magnitudo 3, è stato percepito in alcune zone della regione, ma senza causare danni o feriti. La terra ha continuato a tremare in modo impercettibile, seguendo le scosse precedenti che avevano interessato l’area. Non sono stati segnalati ulteriori crolli o problemi strutturali.
La terra torna a muoversi, seppur in modo impercettibile nell'Appennino forlivese dopo la doppia scossa dí magnitudo 3.2 di lunedì scorso con epicentro a Meldola. Giovedì l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato un movimento tellurico di magnitudo Richter 1.5 con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Dopo quella nel cuore della notte, altre scosse intorno alle 8. https://www.newsrimini.it/ultima-ora/scosse-di-magnitudo-3-2-tra-notte-e-mattina-con-epicentro-nel-forlivese facebook
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