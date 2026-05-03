Nelle prime ore del mattino, un terremoto ha colpito diverse aree del paese, causando tre scosse consecutive in pochi minuti. Le scosse sono state di intensità variabile, con alcune percepite come lievi ma altre più forti. Le autorità stanno verificando eventuali danni e al momento non risultano persone ferite o situazioni di emergenza. La popolazione si è svegliata nel timore di nuovi eventi sismici.

È quel tipo di risveglio che ti resta addosso anche se dura pochi secondi. Un fremito appena percettibile, la sensazione di qualcosa che si muove sotto, quando fuori è ancora buio e tutto dovrebbe essere fermo. E invece no: nella notte, il silenzio si è spezzato più volte, come se qualcuno avesse bussato tre volte di fila. Non è stato un colpo unico, isolato. A rendere inquieto chi segue queste cose (e chi ci vive vicino) è stata la sequenza: un episodio, poi un altro, poi ancora. Un ritmo breve, ravvicinato, che ha tenuto accesi per ore i monitor e ha riportato l’attenzione su una zona di mare che, da sempre, non smette di farsi notare. Nelle prime ore del 3 maggio 2026, l’ Ingv ha registrato una serie di movimenti nel Tirreno Meridionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

TERREMOTO IN ITALIA: SCUOLE CHIUSE DOMANI DOPO L’ENNESIMA SCOSSA. ECCO DOVE

Notizie correlate

Terremoto in Italia, tre scosse una dopo l’altra! Ecco doveLa terra ha sussultato nel cuore della notte, rompendo il silenzio e la quiete di chi stava riposando.

“Una scossa dopo l’altra!”. Terremoto in Italia, cittadini preoccupatiUna serie di scosse di terremoto ha interrotto la tranquillità del pomeriggio, generando attenzione e preoccupazione tra i residenti dell’area...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Terremoto Centro Italia, l'accelerazione poderosa nella ricostruzione privata: superamento del superbonus, nuove regole e prezzario unico; Priorità alla conclusione della Tre Valli, opera strategica del Centro Italia che non può essere lasciata indietro; Invasione di meduse, neve di mare, tre scosse di terremoto e un bolide che illumina a giorno la notte: Marche, 48 ore da Superquark. I video.

Terremoto Centro Italia: Roma, presentato il Festival dell’Appennino, Inclusivo di natura. 31 appuntamenti in 29 Comuni e un percorso che attraversa 4 RegioniSei mesi di eventi, tre stagioni da attraversare e un unico percorso che unisce quattro Regioni dell’Italia centrale: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Dal 3 maggio al 31 ottobre 2026 torna il Festiva ... agensir.it

Sedicimila scosse sismiche nel 2025 in Italia, una su tre nelle MarcheLa mappa dei terremoti in Italia nel 2025 la traccia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'INGV, ne ha registrati circa 16mila. Uno su tre si è verificato nelle Marche, dove restano ... rainews.it

3/5/26. Si stanno celebrando in questi giorni a Udine, in particolare a Gemona, i 50 anni dal terremoto del Friuli (6/5/1976) e della nascita della Caritas diocesana dell’Arcidiocesi. Anche la nostra diocesi di Chioggia – che a suo tempo fu coinvolta nel sostegno - facebook.com facebook