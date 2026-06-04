Dopo aver vinto a Sanremo, Sal Da Vinci ha ricevuto una proposta inattesa nel mondo del cinema d’animazione. La chiamata riguarda un ruolo in un nuovo film, e si tratta di un progetto che coinvolge anche la musica e il canto. La voce dell’artista sarà parte di un personaggio del lungometraggio, portando così il suo talento in un ambito diverso da quello musicale.

Dalla musica al cinema d’animazione, il salto è più breve di quanto si pensi. Soprattutto quando a compierlo è Sal Da Vinci, reduce da una vittoria a Sanremo che ha fatto il giro del mondo e ora pronto a conquistare un palcoscenico completamente diverso: quello della saga Disney Pixar per eccellenza. L’artista napoletano entra ufficialmente nel cast vocale italiano di Toy Story 5, prestando la voce a Pizza cu ‘e llente, uno dei nuovi personaggi che animeranno il quinto capitolo della storia di Woody, Buzz e compagni. L’annuncio è arrivato dallo stesso Da Vinci, che ha scelto di condividerlo con i fan nel modo più naturale possibile: intonando alcune note di Per Sempre sì, il brano sanremese che da mesi continua a macinare ascolti ben oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.

© Screenworld.it - Dopo il trionfo a Sanremo, per Sal Da Vinci arriva una chiamata che nessuno si aspettava (e vale un tuffo nell’infanzia)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano Cinque giorni

Notizie e thread social correlati

Sal Da Vinci, brutta notizia un mese dopo il trionfo a Sanremo: “L’onda si è fermata”A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, si iniziano a conoscere meglio i cambiamenti nel panorama radiofonico italiano.

Sal Da Vinci, dopo Sanremo la pessima notizia: “Non è possibile…”A tre settimane dalla fine di Sanremo 2026, le classifiche radiofoniche mostrano una realtà diversa rispetto alle aspettative.

Argomenti più discussi: Sal Da Vinci star (anche) in TV dopo l'Eurovision, la decisione della Rai: cosa farà al posto di Carlo Conti; Sal Da Vinci rompe il silenzio dopo l’Eurovision: Le critiche? Vengono da chi ha il veleno dentro; Sal Da Vinci lancia il nuovo album, Per sempre sì ed è un trionfo; Da Calvi Risorta al trionfo con Sal Da Vinci: Remo Elia firma il brano Voglio ancora amarti nell’album record.

Eurovision 2026: classifica finalisti e gli eliminati. Il trionfo di Sal Da Vinci tra le proteste per Israele x.com