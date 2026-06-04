Dopo il trionfo a Sanremo per Sal Da Vinci arriva una chiamata che nessuno si aspettava e vale un tuffo nell’infanzia

Da screenworld.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver vinto a Sanremo, Sal Da Vinci ha ricevuto una proposta inattesa nel mondo del cinema d’animazione. La chiamata riguarda un ruolo in un nuovo film, e si tratta di un progetto che coinvolge anche la musica e il canto. La voce dell’artista sarà parte di un personaggio del lungometraggio, portando così il suo talento in un ambito diverso da quello musicale.

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Dalla musica al cinema d’animazione, il salto è più breve di quanto si pensi. Soprattutto quando a compierlo è Sal Da Vinci, reduce da una vittoria a Sanremo che ha fatto il giro del mondo e ora pronto a conquistare un palcoscenico completamente diverso: quello della saga Disney Pixar per eccellenza. L’artista napoletano entra ufficialmente nel cast vocale italiano di Toy Story 5, prestando la voce a Pizza cu ‘e llente, uno dei nuovi personaggi che animeranno il quinto capitolo della storia di Woody, Buzz e compagni. L’annuncio è arrivato dallo stesso Da Vinci, che ha scelto di condividerlo con i fan nel modo più naturale possibile: intonando alcune note di Per Sempre sì, il brano sanremese che da mesi continua a macinare ascolti ben oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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