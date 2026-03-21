Sal Da Vinci dopo Sanremo la pessima notizia | Non è possibile…

A tre settimane dalla fine di Sanremo 2026, le classifiche radiofoniche mostrano una realtà diversa rispetto alle aspettative. I vincitori della manifestazione non riescono a mantenere il primato, mentre alcuni artisti meno premiati in gara stanno dominando le playlist. Sal Da Vinci ha commentato la situazione affermando che “non è possibile” proseguire così. La scena musicale si sta riorganizzando in modo inatteso rispetto alle settimane precedenti.

A tre settimane dalla chiusura del sipario sul Festival di Sanremo 2026, le classifiche radiofoniche iniziano a delineare una geografia musicale inaspettata, dove i trionfatori della kermesse faticano a mantenere il passo dei giganti dell’airplay. Il dato più clamoroso riguarda senza dubbio il record infranto da Ditonellapiaga: il suo brano “Che fastidio!” ha raggiunto vette vertiginose con l’audience di EarOne Airplay, capitalizzando oltre 391 milioni di ascolti. Un dominio incontrastato che vede la traccia stabilizzarsi per la terza settimana consecutiva in vetta, confermandosi come il vero tormentone post-sanremese capace di mettere d’accordo network nazionali e ascoltatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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