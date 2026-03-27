Sal Da Vinci brutta notizia un mese dopo il trionfo a Sanremo | L’onda si è fermata

A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, si iniziano a conoscere meglio i cambiamenti nel panorama radiofonico italiano. Sal Da Vinci, che aveva ottenuto un grande successo durante il festival, ha comunicato che la sua popolarità si sta riducendo. Questo periodo ha portato a una ridefinizione degli equilibri nel settore, con alcuni artisti e canali che registrano un calo di ascolti.

A un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2026, iniziano a delinearsi con chiarezza i veri equilibri del mercato radiofonico italiano. La classifica Trend elaborata da EarOne racconta infatti una realtà che va ben oltre il risultato finale della kermesse, mettendo in evidenza quali brani stanno realmente conquistando le emittenti e quali, invece, stanno progressivamente perdendo terreno. >> Scoppia il caso tra la ballerina di Sanremo e Carlo Conti, tirata in ballo la moglie Tra i casi più emblematici c’è quello di Sal Da Vinci, vincitore con il brano “Per sempre sì”, che però si trova oggi a fare i conti con un andamento tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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