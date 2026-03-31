Dopo due anni di lavori, la Casa di Comunità è stata completata anche a Lainate, portando a termine un progetto avviato già in altre città della zona. La struttura rappresenta ora un punto di riferimento per i residenti, che potranno usufruire dei servizi offerti in un unico luogo. La conclusione dei lavori si inserisce nel percorso di realizzazione di queste strutture in diverse località della regione.

Dopo Bollate, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano e Corsico, anche a Lainate la Casa di Comunità è diventata realtà. In via Circonvallazione, i lavori iniziati il 10 aprile 2024 sono praticamente finiti, si attende solo il collaudo e l’apertura è prevista per fine aprile, inizio maggio. "Il nuovo fabbricato è stato realizzato grazie ai finanziamenti del Pnrr, la Casa di comunità si sviluppa su quattro piani - dichiara il sindaco Alberto Landonio - diventerà un punto di riferimento continuativo per la popolazione, un presidio sociosanitario territoriale pubblico, garantendo - grazie alla presenza di equipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute - funzioni d’assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Casa di Comunità ora è realtà. Lavori conclusi dopo due anni: "Punto di riferimento per i cittadini"

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