Donna deceduta sulla provinciale | tre automobilisti indagati per omicidio stradale

Notizia in breve

Tre automobilisti sono indagati per omicidio stradale dopo un incidente avvenuto il 27 maggio sulla provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Il pubblico ministero ha incaricato un consulente tecnico per analizzare le cause e la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di una donna. La procura sta valutando gli elementi raccolti per eventuali responsabilità.