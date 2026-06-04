Donna deceduta sulla provinciale | tre automobilisti indagati per omicidio stradale
Tre automobilisti sono indagati per omicidio stradale dopo un incidente avvenuto il 27 maggio sulla provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Il pubblico ministero ha incaricato un consulente tecnico per analizzare le cause e la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di una donna. La procura sta valutando gli elementi raccolti per eventuali responsabilità.
MESAGNE – Il pm del tribunale di Brindisi, Mauron Gallone, ha conferito l'incarico per la consulenza tecnica finalizzata ad accertare le case e la dinamica del terribile incidente stradale in cui lo scorso 27 maggio, sulla provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, in agro di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Una giovane donna ha tragicamente perso la vita in un incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Perrino di Brindisi: t facebook