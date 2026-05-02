Giovane automobilista morta sulla provinciale | aperto fascicolo per omicidio stradale

Nella giornata di ieri, sulla strada provinciale, si è verificato un incidente che ha provocato la morte di una giovane donna di 21 anni residente a Bisceglie. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La vittima era alla guida al momento dell’incidente e le forze dell’ordine stanno analizzando le testimonianze e i rilievi sul posto.