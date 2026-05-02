Giovane automobilista morta sulla provinciale | aperto fascicolo per omicidio stradale
Nella giornata di ieri, sulla strada provinciale, si è verificato un incidente che ha provocato la morte di una giovane donna di 21 anni residente a Bisceglie. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La vittima era alla guida al momento dell’incidente e le forze dell’ordine stanno analizzando le testimonianze e i rilievi sul posto.
OSTUNI - È in fase di ricostruzione l'incidente che nella giornata di ieri (venerdì 1 maggio) è costato la vita alla 21enne Samantha Lacedonia, residente a Bisceglie (Bat). La procura di Brindisi, da quanto appreso, ha aperto un procedimento per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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