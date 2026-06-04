Donati altri 10mila euro per il restauro della Torre Civica

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'ulteriore donazione di 10.000 euro è stata effettuata per il restauro della Torre Civica di Longiano. La somma proviene dall’immobiliare Subiace, gestita da Marco Golinucci e Marialetizia Pepoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuova donazione, questa volta di 10mila euro per il restauro della Torre Civica di Longiano. Il nuovo contributo è arrivato dall’immobiliare Subiace di Marco Golinucci e Marialetizia Pepoli. Prosegue con grande partecipazione la raccolta fondi Art Bonus promossa dal Comune di Longiano per il recupero e la valorizzazione della Torre Civica. La società immobiliare dell’orbita Suba Seeds, fondata da Augusto Suzzi e Laura Pepoli, opera in differenti territori con stabilimenti in varie aree, tra cui uno dei più importanti proprio a Longiano. Un legame forte con il territorio che negli anni si è consolidato grazie alla vicinanza della famiglia all’identità culturale e sociale della comunità longianese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

donati altri 10mila euro per il restauro della torre civica
© Ilrestodelcarlino.it - Donati altri 10mila euro per il restauro della Torre Civica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Recupero della Torre Civica: donazione di 10mila euro a sostegno del progetto del Comune di Longiano

Torre civica di Bagnaia, la via il restauro: centro storico chiuso alle auto | FOTOA Bagnaia sono iniziati i lavori di restauro sulla torre civica, un edificio che si trova nel centro storico del paese.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web