Un'ulteriore donazione di 10.000 euro è stata effettuata per il restauro della Torre Civica di Longiano. La somma proviene dall’immobiliare Subiace, gestita da Marco Golinucci e Marialetizia Pepoli.

Nuova donazione, questa volta di 10mila euro per il restauro della Torre Civica di Longiano. Il nuovo contributo è arrivato dall’immobiliare Subiace di Marco Golinucci e Marialetizia Pepoli. Prosegue con grande partecipazione la raccolta fondi Art Bonus promossa dal Comune di Longiano per il recupero e la valorizzazione della Torre Civica. La società immobiliare dell’orbita Suba Seeds, fondata da Augusto Suzzi e Laura Pepoli, opera in differenti territori con stabilimenti in varie aree, tra cui uno dei più importanti proprio a Longiano. Un legame forte con il territorio che negli anni si è consolidato grazie alla vicinanza della famiglia all’identità culturale e sociale della comunità longianese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donati altri 10mila euro per il restauro della Torre Civica

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