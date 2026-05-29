Recupero della Torre Civica | donazione di 10mila euro a sostegno del progetto del Comune di Longiano

Il Comune di Longiano ha ricevuto una donazione di 10.000 euro per il progetto di recupero della Torre Civica. La raccolta fondi Art Bonus, avviata per finanziare i lavori di restauro e valorizzazione, continua con grande partecipazione. La somma donata si aggiunge ad altri contributi raccolti finora, contribuendo alla riqualificazione dell’edificio storico. La campagna di raccolta resta aperta per ulteriori contributi da parte di cittadini e aziende.

Prosegue con grande partecipazione la raccolta fondi Art Bonus promossa dal Comune di Longiano per il recupero e la valorizzazione della Torre Civica. Nei giorni scorsi è arrivata una nuova importante donazione da 10mila euro da parte dell’azienda Subiace di Marco Golinucci e Marialetizia Pepoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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