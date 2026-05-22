Torre civica di Bagnaia la via il restauro | centro storico chiuso alle auto | FOTO
A Bagnaia sono iniziati i lavori di restauro sulla torre civica, un edificio che si trova nel centro storico del paese. Per consentire gli interventi, è stato deciso di chiudere al traffico veicolare la strada che attraversa il centro. La torre, visibile da diversi punti, si trova sopra i tetti e rappresenta un elemento storico del territorio. I lavori sono stati avviati dopo che l’edificio ha mostrato evidenti segni di deterioramento nel tempo.
A Bagnaia sono cominciati i lavori per curare i segni del tempo sulla torre civica, l'edificio che svetta sui tetti del paese e che da anni aspettava una sistemazione. I residenti vedono finalmente le impalcature attorno a un monumento che rappresenta l'identità stessa del luogo e che aveva un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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