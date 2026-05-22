Torre civica di Bagnaia la via il restauro | centro storico chiuso alle auto | FOTO

A Bagnaia sono iniziati i lavori di restauro sulla torre civica, un edificio che si trova nel centro storico del paese. Per consentire gli interventi, è stato deciso di chiudere al traffico veicolare la strada che attraversa il centro. La torre, visibile da diversi punti, si trova sopra i tetti e rappresenta un elemento storico del territorio. I lavori sono stati avviati dopo che l’edificio ha mostrato evidenti segni di deterioramento nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui