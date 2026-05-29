Tutti qui lo conoscono come il "ghetto della droga". A Tor Cervara, periferia est di Roma, questo scheletro di cemento, occupato e più volte sgomberato, è stato per tre giorni l'inferno in cui è stata segregata la turista colombiana di 32 anni, stuprata da cinque irregolari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, lo stupro nel palazzo occupato a Tor Cervara

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