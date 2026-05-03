Tor Cervara nel palazzo occupato trovate armi e un borsone pieno di droga

Durante un controllo in un edificio abbandonato di via Cesere Tallone a Tor Cervara, i carabinieri hanno rinvenuto armi e un borsone pieno di sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. L'edificio era occupato e si trovava in stato di abbandono. Le forze dell'ordine hanno sequestrato materiali e avviato le verifiche per approfondire l’attività illecita. Nessuna informazione sulla presenza di altre persone coinvolte.

Armi e droga pronta per lo spaccio. È quanto hanno trovato i carabinieri nel corso di un controllo nel palazzo abbandonato e occupato di via Cesere Tallone, a Tor Cervara. Uno stabile balzato più volte sulle cronache di Roma. Dopo l'incendio dello scorso novembre, nell'edificio fatiscente sono.🔗 Leggi su Romatoday.it

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